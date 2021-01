Ambulanceverpleegkundige vangt ontsnapt paard

Dat ambulancemedewerkers niet alleen mensen helpen, bleek afgelopen woensdag in Dordrecht. Twee verpleegkundigen zagen een loslopend gezadeld paard en grepen meteen in door hun auto overdwars op de weg te parkeren. Ze slaagden erin het dier te vangen.

Het paard liep langs een drukke weg en rende het park in toen de ambulancemedewerkers hem wilden pakken. In het park lukte het één van de zusters, een groot paardenliefhebber, om het paard te kalmeren.

Ruiter afgeworpen

Het paard hoorde in één van de stallen in het park. Hij had zijn ruiter afgeworpen en was daarna weggerend. Het dier en zijn ruiter kwamen beide met de schrik vrij.

Bron: Horses.nl/Facebook