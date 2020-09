Amerikaanse snelweg-cowboy voor de rechtbank

Op woensdag 30 september verscheen Adam Hollingsworth voor de rechtbank in Chicago. De Amerikaan reed op 21 september zijn paard in het spitsuur de Dan Ryan Expressway op. Na een aantal kilometer werd hij staande gehouden. In de rechtbank werd Hollingsworth geconfronteerd met verschillende aanklachten, waaronder dierenmishandeling.

Hollingsworth verklaarde de weg op te zijn gereden om te protesteren tegen kindergeweld, maar ooggetuigen verklaarden dat het paard niet op de juiste manier was opgezadeld en gewond raakte tijdens het protest. Het paard verkeerde daardoor in kritieke toestand.

Monster

“Afgelopen maandag was het mijn bedoeling om men bewust te maken van iets dat te weinig onder de aandacht wordt gebracht, maar om vervolgens zelf als een monster te worden afgeschilderd, is hartverscheurend. Iedereen weet dat ik van mijn paarden houd”, liet Hollingsworth in een reactie weten.

Nunu

Het paard, Nunu, was na het protest van Hollingsworth tien minuten lang niet in staat om zelfstandig te staan. Aldermann Raymond Lopez liet weten dat het paard daarna nog twee keer in elkaar zakte, maar inmiddels wel goed op de behandeling reageert. Hollingsworth is zich er van bewust dat hij de merrie te lang gereden heeft, maar doet zijn uiterste best haar terug te krijgen.

Inzamelingsactie

De kans dat dat daadwerkelijk zal gebeuren, is erg klein. De merrie krijgt gespecialiseerde zorg, maar er wordt verwacht dat ze niet meer gereden kan worden. Via een inzamelingsactie is inmiddels meer dan 10.000 dollar voor de merrie ingezameld.

Voorlopige hoorzitting

Op woensdag werd een voorlopige hoorzitting gehouden. De rechter buigt zich eind oktober weer over de situatie.

Bron: ABC Chicago