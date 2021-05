Ankerhold stapt op als directrice NRW Landgestüt

Kristina Ankerhold stapt op als Landstallmeisterin van het NRW Landgestüt in Warendorf. Dat maakte het Ministerie van Landbouw in Nord-Rhein Westfalen zojuist in een persbericht bekend. De afgelopen week was Ankerhold flink onder vuur komen te liggen. De reden daarvoor: onder toeziend oog van Ankerhold werden op 13 april twee jonge hengsten getraind op een manier die veel weg had van rollkür. En dat in het kloppende hart van de (klassieke) Duitse ruitersport, de Duitse rijschool is namelijk ook gevestigd op de staatsstoeterij.

In het persbericht van het Ministerie in Düsseldorf staat dat Ankerhold ‘uit eigen persoonlijke gronden heeft gevraagd om overplaatsing’. Minister Ursula Heinen-Esser geeft daar gehoor aan en als interim-chef wordt staatssecretaris dr. Heinrich Bottermann aangesteld.

Dankwoord

Heinen-Esser bedankt Ankerhold in het persbericht: “Mevrouw Ankerhold heeft de leiding op het Landgestüt in maart 2018 in een moeilijke fase overgenomen. Ze heeft de kwaliteit van het hengstenbestand duidelijk omhoog gebracht en ook heeft ze de bureauzaken op het Landgestüt gemoderniseerd. Een door haar geïnitieerd project om de gezondheid van Rheinlandse koudbloeden te verbeteren heeft in veel waardering in heel Duitsland opgeleverd.”

Topje van de ijsberg

Volgens insiders was het voorval met de training van de hengsten slechts het topje van de ijsberg en was er tussen directrice Kristina Ankerhold en de werknemers in Warendorf een zeer slechte relatie. De werknemers op de staatstoeterij kunnen zich niet vinden in de werkwijze van Landstallmeisterin Ankerhold.

Ook werd er op basis van het voorval aangifte gedaan tegen Ankerhold. De aangifte werd gedaan door een voormalig medewerker van Landgestüt Warendorf.

