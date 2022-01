Annika Schleu doet donatie, onderzoek naar paardenmishandeling gestaakt

Na de wanvertoning in de moderne vijfkamp op de Olympische Spelen in Tokio, waarbij Annika Schleu haar leenpaard tot springen probeerde aan te zetten, was er sprake van overtreding van de Dierenwelzijnswet. Dat is nu stopgezet. De atlete heeft een schenking gedaan maar benadrukt dat dit geen schuldbekentenis is.

Dat meldt onder meer de Duitse krant Spiegel, daarbij verwijzend naar een mededeling van de advocaten van Annika Schleu. Volgens deze moet de Duitse 500 euro betalen aan een liefdadigheidsorganisatie. Dit betekent dat het onderzoek ‘eindelijk’ is afgesloten. De betaling houdt echter geen schuldbekentenis van Schleu in, en betekent ook niet dat het daadwerkelijk mogelijk was om haar schuld te bewijzen. Puur om procedurele redenen werd besloten om de zaak op deze manier te schikken.

Bron: St. Georg / Spiegel