Arie Yom-Tov en Anky Holding tegenover elkaar in de rechtbank

De Hongaar Arie Yom-Tov had er heel veel voor over om zijn dochter Yazmin naar de dressuurtop te brengen. Voor 250.000 euro per jaar ging Yazmin trainen bij Sjef Janssen. De bedoeling was dat dochter Yom-Tov voor de Olympische Spelen van Parijs werd klaargestoomd. Achteraf is Yom-Tov ontevreden en nu eist hij bij de rechtbank het volledige geïnvesteerde bedrag (850.000 euro) voor training en stalling terug. Andersom eisen Sjef Janssen en Anky van Grunsven juist geld van Yom-Tov: tonnen aan onbetaalde facturen. Dat brengt het AD vandaag.

Dat de trainingen van Janssen geen enkele waarde vertegenwoordigden kon de rechter niet accepteren, tekent het AD op. “Dat is wel een erg subjectieve constatering”, aldus de rechter. Maar of Anky Holding recht heeft op betaling van alle onbetaalde facturen is ook de vraag. De trainingen werden immers voortijdig afgebroken. Uitspraak staat gepland op 28 mei.

Bron: AD