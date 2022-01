Balou Du Reventon wint titel USEF Paard van het Jaar 2021

De 16-jarige hengst Balou Du Reventon (v. Cornet Obolensky) is gisteren in het randprogramma van de USEF-jaarvergadering gehuldigd tot Internationaal USEF Paard van het Jaar 2021. Balou Du Reventon, gereden door Brian Moggre en in eigendom van Ann Thompson, kende in 2021 een van de succesvolste jaren van zijn springcarrière.

De hengst werd opgenomen in de shortlist van het Amerikaanse springteam voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020. De Oldenburger hengst heeft succesvolle resultaten geboekt met verschillende internationale ruiters, maar geen succes kwam sneller dan met Moggre in het zadel.

Brian Moggre met Balou du Reventon Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Overwinning Longines 1.60m Grand Prix CSIO5

Nadat Moggre de teugels overnam in 2020, werd het duo geselecteerd voor het Amerikaanse team op de landenwedstrijd van Wellington CSIO4, waar het team zijn eerste overwinning van het seizoen 2021 pakte. Vervolgens behaalden Moggre en Balou du Reventon een indrukwekkende overwinning in de 1.60m Grand Prix in Polen. Het duo eindigde als negende in de Rolex 1.60m Grand Prix op het Royal Windsor CSI5, voordat ze werden benoemd tot reserve voor het Olympische team.

Goud in Aken

Moggre en Balou du Reventon werden geselecteerd om de VS te vertegenwoordigen op het prestigieuze CHIO Aken in september, waar ze met hun dubbele foutloze ronde het team naar zijn eerste Akense overwinning sinds 2005 tilden. Om hun opmerkelijke jaar af te sluiten, eindigde het duo op de tweede plaats in de Rolex Grand Prix van Aken, een van de moeilijkste rubrieken ter wereld. In totaal bleef het duo in 2021 foutloos in vijf opeenvolgende 5* Grand Prix-rubrieken.

Brian Moggre beloont Balou du Reventon in de prijsuitreiking. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

Trofee voor Thompson

Ann Thompson, de eigenaresse van Balou du Reventon, ontving de trofee Paard van het Jaar en de familie Moggre nam een premium cadeaupakket van drie flessen hooggewaardeerde wijn in ontvangst.

Bron: Horses.nl / US Equestrian