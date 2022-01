Beerbaum gaat in tegenaanval en kondigt juridische stappen aan

Ludger Beerbaum heeft gereageerd op de gisteren op RTL (Duitsland) over hem uitgezonden reportage. De topruiter kiest daarbij de tegenaanval en kondigt juridische stappen aan: "De reportage van RTL Extra is aantoonbaar onjuist en in veel opzichten lasterlijk en smadend. Uiteraard gaan we daar juridische stappen tegen ondernemen. Het is onaanvaardbaar dat er geheime opnames zijn gemaakt op mijn privéterrein", aldus Beerbaum.

Dit zegt Beerbaum over de beschuldigingen jegens hemzelf en zijn team:

“Het welzijn van de paarden heeft voor mij en mijn team de hoogste prioriteit. Alleen een paard dat op de juiste manier wordt behandeld, professioneel wordt verzorgd en gevoed, getraind en ingezet, kan presteren in de sport. De paarden zijn ons kapitaal waar we dag in dag uit voor zorgen.”

“De scènes die in de reportage in de rijbaan worden getoond, hebben niets te maken met barreren. Het gaat om het toegestane ’toucheren’ dat wordt uitgevoerd door een ervaren, ervaren paardenspecialist. Het object waarmee getoucheerd wordt in de video, voldeed aan de eisen van de FN voor toegestane ​​toucheren: niet langer dan drie meter, maximaal twee kilogram in gewicht.

Niets wordt verborgen

“Ik run mijn stal als een open stal, waar dagelijks groepen bezoekers te gast zijn, klanten hun voer voor hun paarden ophalen en ook ‘stagiaires’ zijn welkom. We rijden altijd in het zicht. Er wordt niets verborgen of verboden gedaan.”

“Het feit dat het zogenaamd twee jaar durende ‘onderzoek’ slechts vier scènes kon onthullen die het toucheren van een paard laten zien, toont aan dat deze toegestane trainingsmethode slechts zeer zelden wordt gebruikt en geen deel uitmaakt van ons dagelijks werk.”

“De ‘vierkante palen’ die door de undercover RTL-medewerker in de schuur zijn gevonden, zijn houten palen die uitsluitend worden gebruikt voor de constructie en reparatie van onze weidehekken. De isolatoren voor het schrikdraad die aan de palen zijn bevestigd, zijn duidelijk zichtbaar in de film. De bewering dat deze worden gebruikt voor barreren, is dit onjuist.”

Balken met stekels

“Hetzelfde geldt voor de balken met de ‘stekels’ op zolder. Ik kan alleen maar zeggen dat deze elementen er al jaren zijn. Deze komen uit een aangekochte inventaris van hindernissen en liggen uitgesorteerd op zolder omdat ze niet gebruikt worden. Ze worden ook niet gebruikt bij het trainen met paarden. Over hoe een van deze onderdelen, gepolijst en schoon, tussen het hindernismateriaal dat we gebruiken komt, kan ik alleen maar speculeren. Voor mij ligt het voor de hand dat een van deze palen daar expliciet is geplaatst voor de bijdrage. Hier gaan we nader onderzoek naar doen.”

Ongeloorloofde medicatie

Ik wil bovendien rechtzetten:

“Het inleveren van de Olympische gouden medaille van 2004 was niet gebaseerd op doping, maar op medicatie die destijds verboden was. Het hindernismateriaal in de rijbaan dat de ‘plaat om je achter te verstoppen’ wordt genoemd, is een volkomen normale staander die dagelijks wordt gebruikt. Dit is ook een indicatie dat de reportage onvoldoende expertise heeft.”