‘’Begijnhoeve 3.0’’ gekocht door Rob van Puijenbroek en Tommie Visser ￼

Hoewel Begijnhoeve 2.0 nog niet verkocht is hebben Rob van Puijenbroek en Tommie Visser hun nieuwe droomplek al gevonden. Op de instagrampagina van de Begijnhoeve maakt het stel bekend hun nieuwe uitvalsbasis te hebben gevonden in Geel. In 2018 werd stal Begijnhoeve 1.0 verkocht aan de familie Gates en in 2021 maakte het stel bekend Begijnhoeve 2.0 te willen verkopen. Hoewel dat dus nog niet is gebeurd is Begijnhoeve 3.0 wel al gekocht.

In een videoboodschap maakte het stel bekend dat Begijnhoeve 2.0 een enorm project was. In totaal duurde de bouw ervan ruim 2.5 jaar. Na de verkoop van stal Begijnhoeve aan de familie Gates wilde het stel eigenlijk kleiner gaan wonen maar met de bouw van 2.0 was dit nou niet bepaald het geval.

Nieuwe thuisbasis in Geel

Rob van Puijenbroek en Tommie Visser hebben hun nieuwe stal gevonden in Geel. Op de Instagram pagina is te lezen dat ‘’deze kans te mooi was om voorbij te laten gaan’’. De nieuwe stal heeft onder meer een 30×60 indoor arena, een 40×80 outdoor arena en 40 stallen. Een groot pluspunt van deze locatie is dat het dicht bij de huidige stal is, waardoor het hele team makkelijk kan meeverhuizen. Er zal nog het een en ander verbouwd worden voordat de paarden en Rob en Tommie hun intrek zullen nemen.