Belastingdienst zit bovenop George van Britt Dekker

Britt Dekker en John de Mol hebben problemen met de Belastingdienst betreffende George. De hengst blijkt niet van de tv-celebrity te zijn, maar staat op naam van Talpa. "Ik wilde gewoon dat paard en als ik geld had gekregen, dan moest ik daar zelf belasting over betalen en nu niet", vertelt Dekker. Die constructie zorgt nu dus voor de nodige problemen.

Twee jaar geleden spraken Dekker en John de Mol af dat zij in ruil voor haar medewerking aan vier programma’s George in bruikleen kreeg. “We hebben wel een contract gemaakt dat ik levenslang over het paard beslis. Niet dat hij zou chanteren, maar anders is het zo van: “hé, je hebt nu vier programma’s gedaan..”, vertelt Dekker aan Media Inside.

Megaproblemen

“Belastingtechnisch moest het op Talpa blijven staan. Jullie denken dat ik nu iets zeg waar ik problemen mee krijg, maar we hadden al megaproblemen ermee dus..” Veel meer wilde Dekker er niet over kwijt. “Er zitten heel veel mensen op dit paard, ja. Ik denk dat het niet heel handig is om hier heel lang over door te gaan.”

Talpaard

Ondanks de complexe situatie, heeft Dekker geen spijt en is nog altijd in de wolken met het paard. “John de Mol heeft mij mijn droompaard gegeven die ik zelf nooit had kunnen kopen: George. Talpaard, ja.”

Bron: MediaCourant