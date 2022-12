Beloning voor gouden tip in zaak verminkt paard Luc

In Laren werd maandag het paard Luc dood en gruwelijk verminkt gevonden in zijn weilandje. Ook Hart van Nederland besteedde aandacht aan de zaak en maakte een item met Lucs eigenaren Virginia en Arnold Ligtvoet. Zij zijn inmiddels overdonderd door de donaties die zijn binnengekomen om hen te helpen met de zoektocht naar de dader(s). Ligtvoet wil uiteindelijk 5.000 euro ophalen en uitkeren aan diegene die gouden tip geeft.

Ligtvoet heeft al meerdere telefoontjes gehad van mensen die hem willen helpen met zijn zoektocht naar de dader(s), “Vanochtend belde nog iemand uit Edam die geld beschikbaar wil stellen voor de gouden tip, alles om de dader of daders te kunnen vinden. Echt zo fijn dat mensen met je mee willen leven. Uiteindelijk hoop ik dat iemand bij een bepaald bedrag zijn mond opendoet”, vertelt hij.

5.000 euro tipgeld

Ligtvoet wil uiteindelijk 5.000 euro ophalen en uitkeren aan diegene die gouden tip geeft. “Dat moet dan wel leiden tot de oplossing van deze moordzaak en niet iemand die uit is op het geldbedrag.”

Onbetaalbaar

Het ingezamelde geld is volgens Ligtvoet niet bestemd voor een nieuw paard. “Luc is en blijft voor ons onbetaalbaar. Daar kan geen nieuw paard aan tippen. Hij is gewoon lid van de familie geworden. Voor mijn vrouw is het gewoon haar kindje”, legt Arnold uit.

Dertigste verjaardag

Virginia verzorgt meerdere paarden, maar Luc blijft voor haar speciaal. “Dit was echt mijn eigen paard. Er reed niemand anders op, alleen ik. Daarnaast blijft het jammer dat ik door de moord nu niet zijn dertigste verjaardag kan meemaken, want dat had hij echt wel gehaald.”

Tips

Over het motief is het nog gissen. Ligtvoet kan zich geen voorstelling maken van de motieven van de dader(s). “We hebben inmiddels wel wat tips binnengekregen, maar die zijn nog niet heel concreet. We hebben onszelf meteen afgevraagd of we met iemand ruzie hebben waardoor dit gebeurd kan zijn, maar wij hebben geen vijanden.”

Bron: Hart van Nederland

