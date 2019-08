Beschuldiging kindermisbruik mogelijk aanleiding in schietincident Michael Barisone

De voormalig Olympisch dressuurruiter Michael Barisone die gearresteerd werd na een schietincident op zijn boerderij wordt door zijn slachtoffers nu ook beschuldigd van kindermisbruik. Hij werd vlak voor het schietincident hierover ondervraagd, zo maakt zijn advocaat vandaag bekend.

Tijdens het incident op zijn boerderij op 7 augustus richtte Michael Barisone zijn vuurwapen op amazone Lauren Kanarek die hierbij in de borst geraakt werd door twee kogels. Vervolgens liet hij haar zwaar gewond achter, aldus de autoriteiten. Ook de verloofde van Lauren Kanarek raakte gewond aan zijn arm. Vandaag verscheen Barisone voor het eerst voor de rechter, waarbij zijn advocaat verklaarde dat het niet helemaal zo is gegaan als wordt beweerd.

“Geen slachtoffer, maar oplichtster”

“Het vermeende slachtoffer is geen slachtoffer. Zij is een schurk en staat bekend als een oplichtster in de gemeenschap,” vertelt advocaat Jeffrey Simms aan verslaggevers kort nadat zijn client werd aangehouden. “Zij startte een frauduleus DYFS onderzoek naar hem.” DYFS, de Division of Youth and Family Services, beter bekend als de Division of Child Protection and Permanentency. Dit is de Amerikaanse Kinderbescherming.

Wraak

Simms zei verder dat het stel, dat al die tijd op het terrein woonde, wraak wilde nemen op Barisone vanwege zijn pogingen om hen van zijn terrein te weren. Ze beschuldigden hierop Barisone van misbruik van de kinderen van Lauren Kanarek en schakelden de Kinderbescherming in.

Het keerpunt in de langslepende vete, vertelt zijn advocaat, is het moment waarop de onderzoeker van de Kinderbescherming langs komt en tegen Barisone zegt: “u hebt, dit, dit en dat met haar kinderen gedaan…” Het schietincident vond vlak na dit gesprek met de onderzoeker plaats.

