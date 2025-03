Bijna 9.000 paarden afgeschoten in Australisch nationaal park

De regering van de Australische deelstaat New South Wales heeft in november 2021 een project opgestart om de populatie van de wilde paarden, de zogenoemde brumbies, in het Kosciuszko National Park te verkleinen. In de daarop volgende drie jaar zijn er 8.950 paarden gedood, waarvan tweederde deel vanuit een helikopter is afgeschoten. Volgens natuurbeschermers zijn de paarden, die al tweehonderd jaar lang in de bergen tussen Melbourne en Sydney leven, schadelijk voor de natuur.

De brumbies zijn de sterren in de Autralische folklore en komen voor in liedjes, gedichten, verhalen en films. Volgens natuurbeschermers is het echter een niet-inheemse diersoort, die schade veroorzaakt aan de kwetsbare flora en fauna van het gebergte. Ook zouden de paarden drasland verwoesten en inheemse diersoorten in gevaar brengen.

Omstreden campagne

De overheid is een omstreden campagne begonnen om de populatie te verkleinen. Volgens ABC News waren er bij de start van het project naar schatting 17.000 wilde paarden. Het is de bedoeling dat de populatie tegen 2027 verkleind is naar 3.000 wilde paarden.

Campagne gaat door

Volgens milieuminister Penny Sharpe hoeft er nu niet meer vanuit helikopters op de paarden geschoten te worden. De campagne gaat echter door. Er wordt geprobeerd om paarden te vangen en elders vrij te laten of om de paarden onvruchtbaar te maken. Mocht de populatie toch weer verder groeien, wil Sharpe het afschieten weer invoeren.

Bron: VRT/Telegraaf