Bizar incident op strand Wemeldinge: Twee paarden zakken tot buik in het zand

Twee paarden en hun ruiters beleefden vandaag angstige momenten op het strand van Wemeldinge (provincie Zeeland). Bij een ritje langs de vloedlijn zakten de paarden plotseling tot hun buik weg in het zand op het strandje van Wemeldinge.

De paarden konden uiteindelijk op eigen kracht uit het drijfzand komen, maar de schrik zat er goed in. Om ongelukken te voorkomen waarschuwt de gemeente Kapelle ruiters nu om niet meer over het strand te rijden als het hoog water is.

Niet voor het eerst

Het is niet voor het eerst dat een paard in Zeeland wegzakt in het zand. Vorig jaar gebeurde hetzelfde op het strand van Vrouwenpolder. Destijds werd de brandweer opgeroepen, maar ook toen kon het dier zichzelf uit zijn benarde situatie bevrijden. Vijf jaar geleden werd op het strand van Groede eveneens een paard gered dat in de problemen was gekomen.

Stranden opgespoten

Mogelijke oorzaak is dat de stranden regelmatig worden opgespoten in Zeeland.

Bron: PZC / Omroep Zeeland