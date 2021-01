Boekel vreest drukte door uitbreidingsplannen Steffi Verhagen

Hengstenhouder Steffi Verhagen heeft uitbreidingsplannen voor haar bedrijf, maar de buurt denkt daar anders over. Omwonenden vrezen voor de grootschaligheid, de te verwachten drukte en verkeersoverlast. De uitbreidingsplannen betreffen een grootschalige vergader-, verblijf- en horecalocatie.

Volgens Niels Crooijmans, de advocaat van Verhagens buurman Jan de Jong en overbuurman Eddie van den Elzen, brengt Verhagen de uitbreidingsplannen als een kleine nevenactiviteit (B&B), maar gaat het in werkelijkheid om een grootschalige vergader-, verblijf- en horecalocatie. “Dat leidt straks tot enorme verkeersbewegingen”, aldus Crooijmans.

Vrees voor drukte

In oktober 2019 werd het evenement ‘TV-boer is Troef’ bij Verhagen op het erf gehouden. “Onze smalle straat stond vol met auto’s”, vertelt Jan de Jong aan het BD. Hij benadrukt dat er nooit een ambulance of brandweerwagen langs gepast zou hebben. “Het gaat straks hier precies zoals bij de Udense aardbeienteler Jan van den Elzen. Daar staan mensen ook rustig een paar uur in de rij.”

Alternatief

De Jong heeft aangegeven om samen met de familie Verhagen op zoek te gaan naar een andere locatie. Het bouwblok naar de andere kant van het terrein verplaatsen zou volgens hem al prettiger zijn. “De wethouder wilde daar best aan meewerken. Alleen de familie Verhagen niet.” Dat idee wordt afgeschoten voor wethouder Martijn Buijsse, volgens hem wordt het bouwblok verplaatsen niet wordt goedgekeurd voor de provincie.

Lees hier het hele bericht.

Bron: BD