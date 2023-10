Bohemian en co toch niet in veiling, maar Galleria wil wél transparantie

Sportpferde Galleria, het bedrijf van Dong Seon Kim, kondigde gisteren via Eurodressage aan dat de kampioenschapspaarden Bohemian (v. Bordeaux), Rossetti (v. Romanov) en Vincent Maranello (v. Blue Hors Zack) geveild zouden worden. Die veiling is nu een halve dag later weer van de baan, maar het idee achter een veiling blijft: volledige transparantie in de prijs. En zo zijn nu de vraagprijzen van de paarden bekend: 1,5 miljoen voor Bohemian en rond de vijf ton voor Rossetti en Vincent Maranello.

Het organiseren van een veiling kwam Galleria op veel kritiek te staan, niet in de laatste plaats omdat Patrik Kittel een emotionele post deelde op zijn social media waarin hij op niet misverstane wijze kritiek uitte op Galleria.

De beweegreden van een veiling was niet om een zo hoog mogelijke prijs te ontvangen, maar om te zorgen dat er geen geheime bedragen aan de strijkstok zouden blijven hangen bij commissionairs als Patrik Kittel, die Bohemian op stal kreeg met het oog op de verkoop. Woorden van die strekking laat een woordvoerder van Galleria (zonder namen te noemen) weten aan Eurodressage.

Open verkoop

In een verklaring op Eurodressage meldt Sportpferde Galleria dat zij een veiling wilden vanwege de totale transparantie, nu meldt Galleria: “In een halve dag heeft het nieuws van de veiling zoveel interesse opgewekt dat we besloten hebben om niet met een veiling te werken, maar met potentiële kopers een individueel en discreet traject ingaan. We willen een ‘forever home’ vinden voor deze superpaarden. Ze zijn gekocht met de intentie dat ze op de Olympische Spelen in Parijs zouden lopen, dus we hopen dat de juiste kandidaat zich voor het eind van het jaar meldt (de deadline voor de Spelen dat paarden bij de FEI op naam van een in hetzelfde land woonachtige eigenaar als de ruiter moeten staan is 31 december, red.).”

Vraagprijzen gepubliceerd

Om die totale transparantie te garanderen (en te voorkomen dat er stiekem meer geld landt bij commissionairs en trainers) doet Galleria iets ongebruikelijks in de wereld van de verkoop van Grand Prix-paarden. De vraagprijzen zijn gepubliceerd: 1,5 miljoen euro voor Bohemian, 500.000 euro voor Vincent Maranello en 400.000-450.000 euro voor Rossetti.

De Spécial van Bohemian en Kittel in Hagen eind september:

Bron: Eurodressage