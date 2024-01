Bohemian wordt gekloond

Heidi Humphries van Zen Elite Equestrian Center was recent volop in het nieuws door de aankoop van vier internationale Grand Prix-paarden met oog op de Olympische Spelen in Parijs. Zo verhuisden Fleau de Baian (v. Jazz), Lars van de Hoenderheide (v. Negro), Helix (v. Apache) en Bohemian (v. Bordeaux) naar Amerika. Over dat laatste paard, Bohemian, is nu nog meer nieuws: Humphries heeft besloten het voormalige toppaard van Cathrine Dufour te laten klonen.

Bohemian beleefde zijn grootste successen onder Cathrine Dufour. Zo werd het duo op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio vierde in de kür en was er later dat jaar op het EK in Hagen brons in de Spécial en zilver in de kür. Begin 2023 werd Bohemian verkocht aan Sportpfede Galleria en nam de Koreaan Dong Seon Kim de teugels over. Toen hij een half jaar later in verband met professionele verplichtingen besloot zijn wedstrijdcarrière te beëindigen kreeg Patrik Kittel de ruin een periode te rijden. Vorig jaar december werd Bohemian verkocht aan de Amerikaanse Heidi Humphries, die het paard te rijden heeft gegeven aan Endel Ots.

Geen genoeg krijgen

Heidi Humphries heeft nu besloten om Bohemian te laten klonen. “Bohemian verspilt geen tijd om zijn sporen achter te laten in de Verenigde Staten. Wij kunnen geen genoeg krijgen van dit bijzondere paard en zijn enthousiast over de toekomst”, aldus Humphries die uitkijkt naar de Bohemian-kloon.

