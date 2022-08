Bondscoach Schellekens verliet pony-EK vroegtijdig om naar Herning te gaan

De Nederlandse jeugdbondscoach Imke Schellekens-Bartels verliet het pony-EK, waar gisteren de individuele medailles in de kür werden verdeeld (en Maddy Dijkshoorn zilver won), vroegtijdig om haar Japanse privéklant Kazuki Sado bij te staan op het WK in Herning. Collega-jeugdbondscoach Monique Peutz nam in het Poolse Strzegom waar voor Schellekens-Bartels.

Op Instagram bedankte Schellekens-Bartels Monique Peutz zondagmiddag voor het overnemen van haar taken ‘de laatste dagen’. Horses.nl vroeg KNHS topsportdirecteur Iris Boelhouwer naar deze gang van zaken: kan een bondscoach naar eigen inzicht privébelangen voor laten gaan, ook als die kruisen met het belangrijkste kampioenschap van het jaar?

Boelhouwer meldt: “Al vanaf begin seizoen zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt en zijn Imke en Monique samen opgetrokken in het traject naar het EK toe. Imke is er tot en met de landenwedstrijd geweest met een super zilveren medaille als resultaat. Monique was daar ook en heeft het voor de individuele strijd overgenomen en daar werd ook een zilveren medaille verdient en bij allen topscores.”

Foto: Instagram Stories