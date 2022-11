Brand in paardenstal Baarle-Nassau: Drugslab ontdekt, eigenaar opgepakt

Maandagnacht is bij het blussen van een uitslaande brand bij een paardenstal in Baarle-Nassau en drugslab ontdekt. De 57-jarige eigenaar, die woont in een boerderij naast de stal aan de Veldbraak, is opgepakt.

De brand in de stal is maandagnacht uitgebroken, toen de brandweer kort na middernacht arriveerde, sloegen de vlammen al metershoog uit de stal. Na het blussen is de politie samen met de brandweer begonnen met een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Bij dat onderzoek werd een drugslab aangetroffen. Experts onderzoeken nog of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

Paarden in veiligheid

Buurtbewoners merkten de brand op en waarschuwden de eigenaar. Hij heeft het paard dat in de stal stond samen met een aantal spullen in veiligheid gebracht en is daarna vertrokken. De andere paarden stonden niet in de stal. Het gebouw zelf is volledig afgebrand, rond 08.15 uur was de brand onder controle.

