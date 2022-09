Brand op Paul Schockemöhle’s Gestüt Lewitz

Op donderdag 8 september heeft een 500 meter lange rij strobalen op Paul Schockemöhle's Gestüt Lewitz vlam gevat. Het lukte de brandweer niet om de 20.000 balen stro te redden, maar ze zijn wel tot zondagavond aan het blussen geweest om de strobalen gecontroleerd te laten afbranden. Er raakten geen mensen en dieren gewond. Volgens de politie is een blikseminslag de veroorzaker van de brand.

Hoewel de politie er niet vanuit gaat dat de brand aangestoken is, doet de recherche wel onderzoek. De schade wordt op ca. 600.000 euro geschat.

Het is niet de eerste keer dat er een grote brand bij Schockemöhle is uitgebroken. In november 2010 en januari en februari 2011 is er ook een voorraad stro afgebrand. Toen ging het op brandstichting.

Bron: NDR