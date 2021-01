Brexit heeft grote gevolgen voor Iers paardentransport

Het transport van paarden naar het buitenland is door de Brexit duurder geworden en kan volgens vooraanstaand fokker Ronan Rothwell uit Ierland gevolgen hebben voor het comfort en welzijn van de dieren. "De paarden zijn hier de verliezers", vertelt hij.

Met de gevolgen voor het comfort en welzijn van de paarden doelt Rothwell op de toestemming voor export. “Er is nu een vertraging, omdat er een veterinair rapport moet worden ingediend bij het ministerie van Landbouw voor toestemming voor export. Dat duurt ongeveer drie dagen. Daarnaast zijn er extra administratieve kosten, wat we nog nooit eerder hebben gehad. Ook het vervoeren naar Europa is veel duurder geworden.”

Zorgwekkend

Een andere optie is om paarden naar Europa te vervoeren, is via Rosslare naar Cherbourg. Volgens Rothwell een trieste realiteit, omdat de reis over zee achttien uur duurt. “De paarden zijn hier de verliezers. De meeste paarden staan al drie uur op de trailer voordat ze in de haven zijn. Transport van meer dan twintig uur is een enorme stap achteruit voor het comfort en welzijn. Erg zorgwekkend.”

Bron: RTE