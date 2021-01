Brexit ‘slechte deal’ voor internationale ruiters

De Brexit levert niet alleen voor de handel moeilijkheden met betrekking op het transport op. Internationaal springamazone Rachael Williams deed onlangs drie pogingen om naar een evenement in Italië te komen, maar dat mislukte. "Wij hebben geen goede Brexit-deal gekregen. We hebben zelfs helemaal geen deal", vertelt ze.

Williams reist normaal gesproken tien keer per jaar naar Europa. “Er werd ons verteld dat als we internationaal wilden springen en we onze paarden geregistreerd hadden bij de KNHS, we makkelijker konden reizen en er voor ons weinig zou veranderen. Dat is helaas niet het geval”, vertelt Williams.

Jan Rogers van British Horse Council voegt daar aan toe: “Paarden moeten nu in quarantaine, hebben bloedtesten voor bepaalde ziekten nodig, gezondheidscertificaten voor export, online exportaangiften, douanemeldingen en aanvullende identificatiedocumenten nodig. En dat allemaal binnen strikte tijdlijnen.”

Bron: BBC