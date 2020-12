Brits onderzoek: vuurwerk voor paardenmensen grote bron van zorg

Uit een enquête van de Britse dierenwelzijnsorganisatie Blue Cross blijkt dat bijna 70% van de paardeneigenaren zich zorgen maakt over het welzijn van hun paarden tijdens Oud en Nieuw. Vuurwerk blijft voor paardenmensen een grote bron van zorg.

Het onderzoek vond begin december plaats. Eigenaren vonden het vooral lastig om te plannen wanneer zij hun paarden weer vrij in de wei kunnen laten lopen.

Voorbereidingen treffen

73% van de ondervraagden treft voorbereidingen op het vuurwerk, 51% maakt voorzieningen voor hun stallen. Veel toegepaste maatregelen tegen de stress van vuurwerk zijn het spelen van muziek en het afleiden met voedsel. Ook gebruiken sommigen kalmerende medicatie of kruidengeneesmiddelen.

71% toonde angst voor vuurwerk

35% van de respondenten meldde ongevallen als direct gevolg van vuurwerk. In het onderzoek werd gemeld dat 71% van de paarden in het verleden angst voor vuurwerk had getoond, en dat 49% daardoor moeilijk te hanteren was geworden.

Bron: Horses.nl/Horse and Hound