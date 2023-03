Britse hoefsmid uit beroep gezet wegens paard slaan met hamer

Een Britse hoefsmid mag zijn beroep tien jaar lang niet uitoefenen wegens het slaan van een paard met zijn hamer. De 34-jarige man mag in die periode ook geen dieren houden of andere werkzaamheden met dieren uitvoeren. De hoefsmid sloeg het desbetreffende paard maar liefst negen keer in een periode van zes minuten.

De rechtbank kreeg te horen dat de hoefsmid, Scott Manson, op 1 april 2022 zijn zelfbeheersing verloor. Hij was de hoeven van het paard dat hij net op ijzers had gezet, aan het afwerken. Vervolgens ging hij het paard, dat vast stond aan een touw, met zijn hamer te lijf.

Verwondingen

Een woordvoerder van de RSPCA liet weten dat Manson een foto van de verwondingen aan de eigenaar stuurde. Hij beweerde dat het paard zijn hamer gebroken had. De eigenaar zag vervolgens dat het rechter voorbeen van het paard dikker was en er waren meerdere verwondingen te zien. De eigenaar controleerde om die reden de camerabeelden en zag daarop de hoefsmid het meerdere keren achtereenvolgend slaan.

Herhaaldelijk geslagen

“Manson heeft het paard herhaaldelijk tegen zijn voorbenen geslagen op een plek waar het paard weinig zacht weefsel heeft. De klappen kwamen dus zo goed als direct tegen het bot. Dit moet extreem pijnlijk voor het paard zijn geweest en de hoefsmid heft geluk gehad dat hij geen fracturen veroorzaakt heeft”, vertelt een dierenarts.

Periode van tien jaar

In zijn verwees gaf Manson aan dat hij op dat moment veel stress ervoer, mede omdat hij twee keer per week zijn stervende moeder in Schotland bezocht. De hoefsmid kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf weken en mag tien jaar lang geen dieren houden en niet met dieren werken. Hij kan in die periode ook geen beroep aantekenen tegen dat besluit.

Bekijk hier de video van het incident.

Bron: Horse & Hound