Britse tiener na verwijderen nekwervel terug in het zadel

De Britse tiener Lauren Ayoub brak in februari een nekwervel bij een val van haar paard op een wedstrijd. Bij een operatie werd haar nekwervel vervangen door een metalen plaat met vier schroeven. Na revalidatieperiode nam de amazone begin mei weer plaats in het zadel.

“Ik denk niet dat ik me op het moment dat het gebeurde, realiseerde hoe erg het was”, vertelt moeder Astrid Ayoub aan Horse & Hound. Haar dochter werd na haar val met de traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht. Daar stond een team van twintig man hen op te wachten. “Ik denk dat me toen pas duidelijk werd hoe serieus het was.”

C7

Haar dochter werd over gebracht naar het traumacentrum in Londen. Artsen bevestigden dat haar nekwervel (C7) gebroken was en dat ze absoluut niet verplaatst mocht worden in verband met kans op verlamming. De artsen van het traumacentrum wilden Lauren op maandag opereren, maar haar moeder kreeg van het hoofd van Lauren’s school het advies om haar te laten opereren door Hilali Noordeen.

Nekwervel vervangen

Ayoub belde de arts en Lauren werd vervoerd naar het Royal National Orthopeadic Hospital in Londen. Voor het traumacentrum daar akkoord mee ging, moest Ayoub papieren onderteken dat als er iets mis ging, ze verlamd kon raken. Eenmaal op locatie aangekomen werd Lauren geopereerd door Dr. Noordeen, die de nekwervel verving voor een metalen plaat en vier schroeven.

Van operatie tot groen licht

Lauren werd op maandag geopereerd en mocht op zaterdag al naar huis. Er volgde een revalidatieperiode en op de scan in maart liet Lauren en veel progressie zien. Begin maart kreeg ze groen licht op weer in het zadel te stappen.

Leven gered

Volgens Lauren zelf heeft haar pony dan wel haar nek gebroken, maar ook haar leven gered. “Als hij normaal was opgestaan, had hij haar verpletterd”, blikt moeder Astrid terug. “Hij schuifelde een beetje zijwaarts, draaide zijn lichaam en stond toen pas op, in plaats van zich van haar af te duwen.”

Bron: Horse & Hound