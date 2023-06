Britt Dekker wil George laten klonen

Britt Dekker wil nooit meer zonder haar paard George leven. Daarom heeft ze serieuze plannen om de schimmelhengst te laten klonen.

Dit zegt Britt Dekker in de talkshow ‘Marcel & Gijs’. “George is je nummer één wezen in de wereld?” vraagt Gijs Groenteman aan Dekker. “Sowieso”, is haar antwoord, om vervolgens haar plannen uit de doeken te doen. “Ik heb nu al gekeken of ik hem eventueel zou kunnen klonen.”

100.000 euro

“Voor 100.000 euro kan dat in China. Het enige wat je dan krijgt is het paard, alleen het hele karakter is gevormd. Dus dat krijg je er niet bij”, aldus Dekker. “Ik zou me geen leven zonder George kunnen voorstellen.”

Levensgeluk

Gijs Groenteman vraagt of ze echt van plan is George te laten klonen. “Ja, ik zou niet weten hoe ik zonder hem kan. Hij is echt mijn levensgeluk. Dus ik ga het denk ik toch maar proberen, ja. Alleen die Chinees reageert niet meer, dus ik weet niet of het echt eeh… klopt.”

Bron: Shownieuws