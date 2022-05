Bronzen speld voor Anneke van der Klooster

Tijdens de voorjaars Algemene Ledenvergadering ontving Anneke van der Klooster uit handen van KNHS directeur Topsport, Iris Boelhouwer, de bronzen KNHS speld als blijk van waardering voor haar jarenlange positieve inbreng in de wedstrijdsport binnen de KNHS Regio Zuid-Holland.

In 2002 maakte Anneke van der Klooster deel uit van het toenmalige Kringbestuur van Kring 6 van de KNHS Regio Zuid-Holland. Hiervoor was ze al werkzaam als wedstrijdsecretaris bij de toenmalige NBVR, waardoor zij alle samenvoegingen van het allereerste begin heeft meegemaakt. Door die bestuursfunctie maakte zij ook als afgevaardigde namens Kring 6 deel uit van het Regiobestuur. De toenmalige wedstrijdsecretaris, Henk Richardson, heeft Anneke gevraagd toe te treden tot de Wedstrijdcommissie van de KNHS Regio Zuid-Holland. Haar termijn in het Regiobestuur eindigde door wijzigingen in de Kringen, de Statuten vanuit de KNHS en omdat haar termijn als Regiobestuurder erop zat. Anneke bleef daarna nog altijd actief binnen de Wedstrijdcommissie van de Regio.

Kampioenschappen

Voor alle indoor- en outdoor Kampioenschappen regelde Anneke jarenlang alle juryleden, maakte de startlijsten en was als wedstrijdleider de spil op de kampioenschappen zelf. Tevens was ze nauw betrokken bij het uitrollen van Concours 3.5 waarvoor Anneke tot op heden ‘wedstrijdprogramma adviseur’ is.

Bijdrage tijdens corona

Anneke heeft ruiter en paard hoog in het vaandel staan, waarbij niets haar teveel is. Dat bleek wel tijdens de afgelopen anderhalf jaar, waarin door Corona regelmatig wedstrijdprogramma’s omgegooid, juryleden afgebeld en algehele startlijsten opnieuw gemaakt dienden te worden. Inmiddels maakt Anneke ruim 18 jaar deel uit van de Wedstrijdcommissie en heeft ze ook als bestuurder haar steentje bijgedragen.

Het voltallige Regiobestuur was dan ook van mening dat Anneke deze speld meer dan verdiend heeft. Alle vrije uren die zij in haar vrijwilligerswerk gestopt heeft zijn letterlijk en figuurlijk onbetaalbaar.

Bron: KNHS