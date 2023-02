Bundeskampioen San to Alati gediskwalificeerd

Op basis van een positieve dopingtest is San to Alati (Secret x Belissimo M), de Bundeskampioen van 2022, gediskwalificeerd. Daarmee is de hengst zijn titel kwijtgeraakt.

Na de bekendmaking van de positieve dopingtest ontstond de vraag of San to Alati gediskwalificeerd zou worden. Omdat de betrokken personen er niet in slaagden om de uitslag van de medicatiecontrole te weerleggen, is de diskwalificatie uitgesproken.

In het bloed van San to Alati werd de verboden stof Firocoxib aangetroffen. San to Alati was ten tijde van het Hannoveraans kampioenschap vorig jaar, waar hij ook goud won, nog in eigendom van zijn fokkers Lena-Marie en Kerstin Klose en mede-eigenaar Philipp Hess. Hij stond op stal bij Johann Hinnemann. Daarna werd hij aangeschaft door Bernadette Brune.

Bron: FN