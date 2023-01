Bundeskampioen San to Alati positief getest op doping

De DSP-premiehengst San to Alati (Secret x Belissimo M) is op de Bundeschampionate van afgelopen jaar, waar hij tot kampioen van de vierjarige hengsten werd gekroond, positief getest op doping. In het bloed van San to Alati werd de verboden stof Firocoxic aangetroffen. Wat de positieve testuitslag voor het wel of niet behouden van de titel inhoudt, is nog niet duidelijk.

Züchterforum bracht het nieuws van de positieve dopingtest van San to Alati naar buiten. Volgens Züchterforum lekken er steeds meer gegevens uit over positieve gevallen, waaronder ook San to Alati zou vallen. De redactie van het Duitse tijdschrift ging op onderzoek uit, maar kreeg noch van huidig eigenaresse Bernadette Brune noch voormalig amazone Marike Mimberg-Hess noch van de FN meer informatie over de positieve test.

Onderzoek afwachten

San to Alati was ten tijde van het Hannoveraans kampioenschap vorig jaar, waar hij ook goud won, nog in eigendom van zijn fokkers Lena-Marie en Kerstin Klose en mede-eigenaar Philipp Hess. Hij stond op stal bij Johann Hinnemann. Daarna werd hij aangeschaft door Brune. De huidige eigenaresse geeft aan de pers wel van informatie te willen voorzien, maar wil eerst het onderzoek van de FN afwachten. “Het is ons inziens respectloos als we in een dergelijk stadium onze mening eerst aan de pers en daarna pas aan de onderzoekers bekend zouden maken.”

Geen bericht bij positieve uitslag

Bij de FN kreeg Züchterforum te horen dat positieve testgevallen in principe niet naar buiten gebracht worden. Dat heeft er mee te maken dat de onderliggende statuten van de FN botsen met de Duitse wetgeving inzake privacy. Uitzonderingen daarop zijn gevallen waar publiek belang om de hoek komt kijken. Constanze Winter, juridisch adviseur van de FN, wilde wel bevestigden dat er op de Bundeschampionate positieve tests zijn afgenomen. Deze gevallen zijn gerapporteerd en worden momenteel behandeld door de verantwoordelijke afdelingen en verenigingsorganen.

Terwijl positieve resultaten niet naar buiten gebracht worden, worden negatieve testresultaten wel gepubliceerd. Op de lijst van negatieve geteste paarden (72 op de Bundeschampionate) komt de naam van San to Alati niet voor.

Bron: Züchterforum