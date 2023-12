Carl Hester pleit voor ’tastbare beloning’ voor grooms 

De nominaties voor de 20ste Thoroughbred Industry Employee Awards heeft Carl Hester aan het denken gezet, zo meldt de Britse tropruiter en -trainer in een opiniestuk op Horse & Hound. ''Dat is een erkenning voor de toewijding en inzet van de medewerkers aan de basis van de paardenraces'', aldus Hester. ''Maar wordt het niet eens tijd dat onze sector een soortgelijke tastbare beloning gaat geven?''

Hester vervolgt: ”Het is prachtig om een medaille, trofee of onderscheiding op de schoorsteenmantel te hebben – en we zijn erg trots dat onze eigen Lucy Scudamore is uitgeroepen tot groom van het jaar bij de recente Horse & Hound Awards.”

Sjeik Mohammed

Hester verwijst vervolgens naar de £128.500 aan prijzengeld die Sjeik Mohammed, de Heerser van Dubai, via zijn racestal Godolphin ter beschikking stelt aan racepersoneel dat zich heeft onderscheiden. ”Wordt het geen tijd dat de paardensportbranche een soortgelijke tastbare beloning gaat geven aan hardwerkende medewerkers die de best mogelijke zorg bieden aan onze paarden en mensen?”

‘Zij maken het mogelijk’

Hester benadrukt dat grooms ijverige medewerkers zijn, die zoveel liefde, kennis en oog voor detail aan het verzorgen van onze paarden besteden. ”Zij maken het mogelijk voor al onze ruiters en eigenaren.”

Waar Carl Hester een vergelijkbaar hoog sponsorbedrag vandaan wil halen, vertelt de Britse dressuurruiter er niet bij.

Bron: Horse & Hound/Horses.nl