Chaos in Rome: paarden op hol door vuurwerk tijdens paradeoefening

Tijdens een generale repetitie voor de militaire parade op 2 juni zijn in Rome tientallen paarden op hol geslagen nadat een politieagent vuurwerk had afgestoken. Meerdere ruiters raakten gewond, onder wie een 22-jarige militair die volgens Italiaanse media gebroken ribben en een geperforeerde long opliep. Ook ongeveer vijftien paarden raakten gewond.

De onverwachte knallen veroorzaakten paniek onder de dieren. Zo’n 35 paarden sloegen op hol en kwamen terecht op een drukke verkeersweg. Het laatste paard werd pas uren later, op veertien kilometer van de plek van het incident, teruggevonden.

Een 41-jarige politieagent heeft bekend het vuurwerk te hebben afgestoken. “We waren met z’n allen uit eten geweest en we wilden de repetities voor de parade vieren”, citeert de krant Corriere della Sera uit een verhoor. “Het is allemaal mijn schuld, mijn excuses, het spijt me. Ik wilde deze verstoring niet veroorzaken.” De politie van Rome onderzoekt het incident.

Bron: NOS (met video)/ Corriere della Sera