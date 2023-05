Charles Owen introduceert nieuwe betaalbare lijn: EQx

Het bekende Britse helmenmerk Charles Owen heeft een nieuw productmerk geïntroduceerd: EQx, een betaalbare lijn helmen en ander paardensporttoebehoren.

Dave Derby, de CEO van Charles Owen, zegt over de introductie van deze lijn: “We erkenden een jaar geleden dat het voor onze klanten moeilijk was om de stijgende kosten van levensonderhoud te combineren met het houden van paarden. Dus gingen we aan de slag met het ontwerpen van een collectie onder de nieuwe merknaam EQx, die goedkoper is dan onze andere producten, maar zonder enig compromis op het gebied van veiligheid.”

Het eerste product uit deze nieuwe lijn is de Kylo-helm, meer producten volgen in de komende maanden en jaren.

Bron: Persbericht