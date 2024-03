Chefkok van David Beckham opent ‘ride-through’ voor paarden

Christopher Davey, eigenaar van twee pubs in de Engelse streek The Cotswolds en bovendien de privé-chef van voetballegende David Beckham heeft een 'ride-through' geopend bij zijn pub in Guiting Power. Bij deze typische Engelse pub, opgetrokken uit het bekende honinggele zandsteen van de Cotswolds, heeft Davey speciale planken geïnstalleerd waar ruiters en paarden een versnapering tot zich kunnen nemen. In de keuken staat zelfs een voormalig hoefsmid!

Aan Horse & Hound vertelt Davey dat hij regelmatig ruiters zag passeren en vond dat hij iets voor deze doelgroep moest bedenken. “Ik had het er laatst over met mijn nieuwe zakenpartner James, die van oorsprong ingenieur is. En binnen 48 uur had hij dit in elkaar geknutseld!” Er zijn planken waarop de koffie, cake en wortels geserveerd kunnen worden en er is een geautomatiseerd betalingssysteem. Je bestelling doorgeven gaat ouderwets door naar het raam te schreeuwen. Davey: “Dit is vast de eerste ‘ride-through’ van het land!”

Pit stop

Een van de koks die in de pub werkt, is een voormalig hoefsmid. Hij veranderde van carrière wegens lichamelijke problemen, maar krijgt nu voortdurend aanwijzingen van grappende collega’s die vinden dat hij de paarden die stoppen voor een kleine snack ook maar gelijk van nieuw beslag moet voorzien.

Foto’s van de ride-through in deze link

Bron: Horse & Hound / Horses.nl