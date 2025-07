De tachtigjarige Cora Wijmans uit Gassel werd afgelopen weekend Nederlands Kampioen IJslandse Paarden. Samen met haar paard Remba mag Cora daarom in augustus naar het Wereldkampioenschap in Zwitserland. "Ik doe er al jaren mijn best voor om hier goed in te worden."

Het is voor Cora de tweede keer dat ze meedoet en toen was ze de oudste deelnemer. “Twee jaar geleden was het hier in Oirschot, maar dit jaar is het in Zwitserland. Ik verheug me er heel erg op, ik kan niet anders zeggen.”

Bron: NOS/ Omroep Brabant