Corona in Tryon: paarden met woeste manen de ring in

Nadat bij een bouwvakker en twee speciale 'vlecht-grooms' corona is geconstateerd, heeft het paardensportcentrum in Tryon, North Carolina, besloten om de regels aan te passen. Vanaf nu tot het einde van de Tryon Summer concoursen is het niet nodig om met een gevlochten paard in de ring te verschijnen. Ruiters krijgen geen uitbrander of strafpunten van de jury als ze op een paard met wapperende lokken in de ring verschijnen.

Er worden momenteel voor de tweede week spring- en hunterrubrieken verreden in Tryon, voor zowel professiele ruiters als amateurs. De organisatie laat in een brief weten dat afgelopen maandag duidelijk werd dat twee bouwvakkers het virus onder de leden hebben. Ook twee vlecht-grooms zijn besmet. Al deze mensen hebben in week 1 van het concours op het terrein gewerkt, maar zijn deze week niet ter plaatse geweest.

Ongevlochten

Als gevolg van de besmetting hoeven paarden nu niet meer gevlochten voor de jury te verschijnen. Kennelijk vindt de organisatie dat je niet van ruiters kan verwachten dat ze hun paarden zelf invlechten.

Niet-symptomatisch

Alle besmette personen waren niet symptomatisch en hadden dus geen verschijnselen, zo meldt de brief. Ze zitten in quarantaine en alle andere bouwvakkers zijn ook getest. Het Tryon Equestrian Centre roept iedereen om op om waakzaam te zijn, zich aan de regels te houden en mondkapjes te dragen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen stijgt nog altijd in North Carolina. Er liggen momenteel zo’n 900 mensen in het ziekenhuis in de Amerikaanse deelstaat, die ruim 10 miljoen inwoners telt.

