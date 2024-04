Dan Boyter nieuwe voorzitter Deense bond, Zu Sayn-Wittgenstein met veel stemmen in bestuur

Na een tumultueus jaar, met name door de Helgstrand-affaire, trad een flink aantal bestuursleden van de Deense paardensportbond DRF (noodgedwongen) terug, daaronder ook Andreas Helgstrands vader Ulf Helgstrand, die voorzitter was. Inmiddels heeft de bond een grotendeels nieuw bestuur: Dan Boyter is de nieuwe voorzitter, Nathalie zu Sayn-Wittgenstein, Charlotte Kjærgaard en Linnea Ericsson-Carey zijn nieuwe bestuursleden. Zu Sayn-Wittgenstein kreeg een enorm aantal stemmen.

De Deense prinses, die zich afgelopen jaar duidelijk uitsprak over de Helgstrand-affaire, kreeg 314 stemmen, Kjærgaard werd net 179 stemmen gekozen en Ericsson-Carey 154 stemmen.

Onderwijs als antwoord

Dan Boyter was de enige kandidaat voor het voorzitterschap en werd gekozen. In zijn speech zei Boyter dat de negatieve manier waarop de paardensport in het nieuws kwam rond de Operation X-uitzending hem pijn heeft gedaan en hij vindt dat de paardensport beter verdient. Hij ziet daarin vooral onderwijs als oplossing: “Ik kom uit een wereld waar onderwijs en kennis wordt gezien als zeer sterke factoren. Ik ga veel tijd besteden aan DRIF, de ruitertraining, dat is uiterst belangrijk op het gebied van paardenwelzijn.”

Bron: Ridehesten