Dan Brown komt met verklaring op beschuldigingen ex-vrouw

Dan Brown heeft via zijn advocaat Luc Schelstraete een verklaring naar buiten gebracht, als reactie op de beschuldigingen van zijn ex-vrouw Blythe Brown. Zo beweert Blythe Brown dat haar ex-man zes jaar lang een affaire had met een Nederlandse amazone. In zijn verklaring zegt de beroemde Amerikaanse schrijver dat de beschuldigingen ver van de waarheid staan .

Volgens Brown ontving zijn ex-vrouw na de scheiding de helft van alle gezamenlijke bezittingen. “Om redenen die alleen haar en mogelijk haar advocaat duidelijk zijn, heeft Blythe Brown ervoor gekozen om een fictief en wraakzuchtig beeld van de aspecten van ons huwelijk te schetsen, bedoeld om mij te kwetsen en in verlegenheid te brengen.”

Valse beschuldigingen

De schrijver geeft daarnaast aan dat hij en zijn ex-vrouw de laatste zeven à acht jaar van het huwelijk uit elkaar groeiden. Eenmaal besloten om te gaan scheiden, namen beide een advocaat in de arm. Het voormalig echtpaar kwam tot een schikking. Dat document werd onderdeel van het ondertekende decreet bij de scheiding in 2019. “Ik ben verbaasd dat Blythe nu, jaren later, nog meer zoekt en valse beschuldigingen uit.”

