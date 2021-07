‘Dan with the tan’ rijdt sixbar in zijn boxershorts

In Bicton was afgelopen weekend een prijs beschikbaar voor de beste entertainer in de Six Bar, dus springruiter Dan Delsart wilde een groot kikkerpak inpakken voor vertrek naar het concours. "Ze noemen me vaak Froggy Dan" vertelt de van oorsprong Franse ruiter. Frog is een scheldwoord voor Fransen in Engeland. De ruiter kreeg echter een beetje ruzie met zijn partner over het pak. "Ik mocht het niet meenemen."

Toen het tijd werd voor de Six Bar, was het toch wel jammer om niet mee te dingen voor die 250 pond voor beste entertainer. Daarom trok Delsart elke ronde dat hij verder kwam, een kledingstuk uit. Uiteindelijk reed hij in zijn boxershorts en laarzen zijn laatste lijntje, waarbij een balk viel. Of dat geheel toevallig was, laten we in het midden.

Delsart werd derde in de rubriek, maar was volgens velen eigenlijk de winnaar… Zijn nieuwe bijnaam luidt inmiddels ‘Dan with the tan.’

Bron: Clipmyhorse / Horse & Hound / Horses.nl