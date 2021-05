Dani Waldman krijgt social media-storm over zich heen

Springamazone Dani Waldman kwam afgelopen weekend zwaar onder vuur te liggen op Instagram. Aanleiding was de vraag van een volger of de wedstrijdpaarden van Dani wel in de wei komen. Toen de topamazone, die Israël heeft vertegenwoordigd op wereld- en Europese kampioenschappen, antwoordde dat ze dat niet doet uit angst voor blessures, brak er een storm los op sociale media.

”Het begon met één vrouw die bijzonder boos was”, laat Dani weten aan Horse & Hound. “Ze zei dat ik me moest schamen. Toen werd het echt gemeen. Ze vielen mijn persoonlijkheid aan, het had niets te maken met het onderwerp in kwestie.”

Haat-zaaien

”Het werd één en al haat-zaaien. Als ik ergens níet voor sta, is dat het verspreiden van haat, maar het proberen te accepteren, en te begrijpen waarom mensen verschillende dingen doen. Als iemand had gezegd: ‘Dat is interessant, waarom doe je het op die manier?’ en bereid was geweest om naar het antwoord te luisteren, zou dat anders zijn geweest. Maar ik denk dat mensen vaak willen bewijzen ‘Ik weet meer over paarden dan jij’.”

Paarden elke dag uren naar buiten

Dani zette het reageren op de post uit, om een einde te maken aan de discussie, maar ze blijft bij haar management. Dat houdt in dat haar paarden elke dag uren buiten hun stallen doorbrengen.

‘Hun beweging varieert enorm’

”Ze komen waarschijnlijk meer buiten dan een gemiddeld paard dat een paar uur in een paddock doorbrengt,” aldus Dani Waldman. ”Ze gaan in de stapmolen of op de loopband, dan weer even terug in de box. Dan ga ik rijden – en ik rijd niet de hele tijd kleine rondjes. We rijden in de arena, maar ook buiten op het veld, in het bos, op de renbaan, langs het kanaal. Hun beweging varieert enorm, ze doen heel veel verschillende dingen. Dan gaan ze terug om gevoerd te worden, dan misschien op de loopband en dan kunnen ze weer een uur lang aan de hand grazen.”

Grijs gebied

”Natuurlijk moeten paarden niet 23 uur per dag opgesloten staan. Daar is iedereen het over eens. Maar er is altijd een grijs gebied in hoe de wereld functioneert. Ik heb de middelen en faciliteiten om mijn paarden zoveel mogelijk tijd buiten te geven.”

Paarden goed verzorgen

”Hoe zit het met iemand die een paard in een modderplas zet en het daar 24/7 zonder gras laat staan? Ik denk niet dat dat paard genoeg gestimuleerd zou worden, alleen maar omdat het buiten is. Letterlijk het enige wat ik de hele dag doe is mijn paarden proberen goed te verzorgen. Dat is waar ik me als eigenaar en ruiter de hele tijd op richt.”

Bron: Horses.nl/Horse & Hound