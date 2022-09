De Hollandsche Manege ontvangt Jubileumpenning

De Hollandsche Manege heeft wegens het 275-jarig bestaan de Jubileumpenning van Amsterdam ontvangen. Locoburgemeester Hester van Buren reikte de onderscheiding uit tijdens de jubileumviering.

De Hollandsche Manege is de oudste rijschool van Nederland, gelegen aan de Overtoom in Amsterdam. In september 2019 was het 275 jaar geleden dat De Hollandsche Manege werd opgericht.

Stichting Levend Paardenmuseum

Naast de rijschool bevindt zich de Stichting Levend Paardenmuseum. De stichting heeft als missie om de paard rijkunst en de wereld van het paard aan een zo breed mogelijk publiek te presenteren in een historische, monumentale omgeving: De Hollandsche Manege.

Jubileumpenning

De Jubileumpenning is voor bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen, die sinds de oprichting zijn gevestigd in Amsterdam en die 50 jaar (of in een veelvoud van 10 of 25 jaar daarboven) bestaan.

Bron: Amsterdam.nl