Voorspoedig herstel voor de in Londen ‘op hol geslagen’ paarden

Eind april werd Londen opgeschrikt door meerdere op hol geslagen paarden. De dieren behoorden bij de stallen van het Britse koningshuis en waren losgebroken tijdens een oefening nadat ze opgeschrikt werden door vallend bouwpuin. Drie van de vijf paarden gaan weer aan het werk, de andere twee zijn nog aan het herstellen op een landgoed. Van beide paarden, evenals van de gewonde militairen, wordt volledig herstel verwacht.

In een verklaring vertelt de bevelvoerend officier van het HCMR (Household Calvry Mounted Regiment): “Alle vijf de paarden die gewond raakten tijdens het incident op 24 april herstellen zeer snel en het is zeer waarschijnlijk dat Trojan, Tennyson en Vanquish later deze maand zullen deelnemen aan de King’s Birthday Parade. De overige twee, Vida en Quaker, genieten van een zomervakantie in de Chilterns dankzij The Horse Trust. Verwacht wordt dat ze volledig zullen herstellen en we kijken ernaar uit om ze te zijner tijd weer aan het werk te zien. Van de twee zwaarst gewonde soldaten zet er één zijn herstel thuis voort en de ander in het Defence Medical Rehabilitation Centre, Stanford Hall. Beiden worden geacht dat ze in de volheid van de tijd waarschijnlijk in militaire dienst zullen terugkeren.”

Bron: HCMR