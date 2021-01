De perfecte hunterronde: 100 punten voor Stewart en Catch Me

Iedereen die wil weten hoe een perfect hunterrondje er in Amerika uit ziet moet onderstaand filmpje kijken. 100 punten in een Amerikaanse hunterrubriek, dat komt maar heel zelden voor. Toch gebeurde het gisteren in Wellington: 100 punten voor Scott Stewart met Catch Me (Casiro I x Calypso I).

Slechts een handvol ruiters heeft de 100 punten-score gehaald en Stewart is ontzettend blij dat hij nu bij dat selecte gezelschap hoort. “Ik heb altijd gedroomd van zo’n score en was bang dat het er niet meer inzat omdat ik hem niet meer zoveel in de ring laat zien, hij in de eerste plaats het amateurpaard van Becky Gochman”, zei Stewart over zijn 100 punten. “Er zijn niet zoveel paarden zoals hij die die score kunnen halen, dus ik ben erg blij dat ik zo’n paard kan rijden. Als hij zo gaat, doet hij alles vrijwel vanzelf. Het is een geweldig gevoel. “

Bron: Horses.nl/persbericht