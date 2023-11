Deense horrorstoeterij Viegård in de verkoop, gebroeders Volle staan terecht

In verband met het faillissement van John Byrialsen en diens horrorstoeterij Viegård, waar een massagraf werd blootgelegd met de resten van meer dan vijftig paarden werd, staat het bedrijf in de verkoop. Er is ook een aanklacht ingediend tegen Per en Ole Volle. De twee broers waren werkzaam op Viegård en waren betrokken bij meerdere conflicten tussen de stoeterij en demonstranten. Ze staan ook terecht voor een geval van dierenmishandeling.

Tijdens een inspectie op 19 mei 2021 werden eenden in kooien aangetroffen, die naar alle waarschijnlijkheid, als levend aas dienden. De eenden waren zo uitgemergeld dat hun nek slap hing en alle spierweefsel van de dieren was verdwenen. Volgens de desbetreffende dierenarts duidde dat op langdurige opsluiting zonder voer. De broers blijven dat ontkennen, volgens hen zijn de eenden zelf in de vallen gegaan. Daarnaast waren de eenden van het laatste vleugellid ontdaan, zodat ze niet meer konden vliegen. De broers verklaarden dat de eenden in hoogspanningsmasten gevlogen moesten zijn of waren neergeschoten door jagers, maar de incisies waren te recht. Speciaal aanklager Ulrik Pandurk wil dat de broers enige tijd achter de tralies verdwijnen, maar hoopt ook dat de twee in de toekomst geen dieren meer mogen houden.

Vervallen woningen

Na het faillissement van Byrialsen staan de eerste gebouwen van de stoeterij nu te koop. Er staan elf huizen en meerdere bijgebouwen op het perceel. De woningen zijn enige tijd bewoond geweest, maar de meeste ervan staan al jaren leeg en zijn zelfs vervallen. Het complex werd in de jaren ’90 gebouwd als een soort prestigeproject van de toenmalige gemeente Møldrup met het doel gezinswoningen op het platteland te creëren. Dat was geen succes en in 2013 werd het complex verkocht aan Byrialsen. Zijn oorspronkelijke plan was om daar Chinese ruiters te huisvesten, maar van de overeenkomst kwam niets terecht.

