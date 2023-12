Deense pony uitgesloten van nationale wedstrijden wegens tongamputatie

De Deense hippische bond heeft de internationale dressuurpony Nørlunds Vincente voor het leven uitgesloten van deelname aan nationale wedstrijden. De reden: een gedeeltelijke amputatie van de tong. De pony liep in het verleden nog wel eens met de tong uit de mond, hetgeen punten kostte in de ring. Nu blijkt er een operatie uitgevoerd te zijn, door een eerdere eigenaar. De Deense Nationale Rijvereniging deed onderzoek en verbood de pony verdere deelname aan de nationale wedstrijden.

Mette Uldahl, veterinair adviseur van de Deense Rijvereniging: “Het is een zeer ernstige zaak. De tong is voor een paard een belangrijk lichaamsdeel bij het eten, uitzoeken van voer en voor het communiceren met andere paarden. De tong maakt bovendien deel uit van het immuunsysteem van het paard”, zegt Uldahl. “Daarnaast gaat het erom dat het paard historisch gezien een sportprobleem heeft gehad, waarbij het zijn tong uitsteekt omdat het zich niet op zijn gemak voelt. Nu is de tong verdwenen en kunnen we het symptoom niet meer zien. De pony is daarmee zijn communicatie ontnomen.” De tong van een normaal paard kan 10 tot 15 centimeter uit de mond gestoken worden, zegt ze tegen de Deense televisiezender TV2, die ook de misstanden bij Helgstrand aan het licht bracht. De tong van Vincente kan echter niet meer voorbij zijn tanden reiken, zo blijkt uit foto’s die door TV2 op 10 december gepubliceerd werden.

Dierenarts oneens

Dierenarts Palle Brink, uit het Zweedse Malmö, was verantwoordelijk voor de amputatie van een deel van de tong van de pony. Hij is het niet eens met de uitleg van de Deense bond. Hij betwist de conclusie en meldt dat hij de tong heeft geamputeerd omdat de pony een ernstige infectie en dood weefsel had. “Ik heb geprobeerd om te helpen en dat voor mijn gevoel zo goed mogelijk gedaan”, zegt de dierenarts. Hij meldt ook dat hij alle documentatie heeft overlegd. Bewijs voor de necrose van de tong had hij echter niet. Mette Uldahl heeft de pony onderzocht en de zaak voor de Deense Rijvereniging beoordeeld. Zij zegt over de argumenten van de dierenarts dat het dan om zeer zeldzame aandoeningen zou moeten gaan, “waarbij je een goede documentatie van de aandoeningen zou verwachten voordat een dierenarts zijn toevlucht neemt tot zo’n ernstige ingreep als een amputatie. Je zou ook verwachten dat de aandoeningen vóór de amputatie van de tong op andere manieren waren behandeld”, aldus Uldahl. De Deense Rijvereniging wijst de verklaringen van de dierenarts af, ook al omdat deze niet overeenkomen met het addendum bij de koopovereenkomst van het paard, waarin staat dat de pony door de dierenarts is behandeld. “De tuchtcommissie oordeelt dat de ingreep bij de pony niet veterinair-professioneel noodzakelijk was in het belang van de pony, en dat de ingreep werd gedaan om pijn en blessures te camoufleren en gericht was op de prestaties van de pony als wedstrijdpaard in de dressuur”. De commissie oordeelt dus dat Nørlund’s Vincente een groot deel van zijn tong kwijt is geraakt om beter te presteren op dressuurwedstrijden en trainingsissues te camoufleren. Voor de (Zweedse) dierenarts kunnen er later nog disciplinaire gevolgen zijn vanuit de Deense bond. Het is nog niet duidelijk of de eigenaar die de pony in bezit had ten tijde van de operatie ook gestraft zal worden door de bond.

Rustig leven

TV2 heeft geprobeerd een interview te krijgen met de voormalige eigenaar van Nørlunds Vincente, de eigenaar die de pony naar dierenarts Palle Brink in Malmö stuurde. Deze wilde echter geen vragen beantwoorden. De huidige eigenaar wil niet geïnterviewd worden uit angst voor intimidatie, maar heeft TV2 toestemming gegeven om Nørlunds Vincente te fotograferen en te filmen. De foto’s zijn te zien via deze link. Eurodressage plaatste vandaag een foto van de pony tijdens een wedstrijd in 2018, voordat de operatie was uitgevoerd. Daarop is inderdaad een stukje tong te zien. Vincente was van 2014 tot mei 2023 in de internationale dressuurring actief, met vier verschillende ruiters. Nationaal deed hij aan wedstrijden mee met maar liefst negen verschillende berijders. Volgens TV2 leidt de pony tegenwoordig een rustiger leven, ver van de wedstrijdring.

Bronnen: TV2 / Eurodressage / Horses.nl