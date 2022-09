Definitief streep door IICH Groningen

Vorige week werd de doorgang van IICH Groningen onzeker. Hun locatie, de Eurohal in Zuidbroek, was niet beschikbaar voor het concours vanwege de plannen om de Eurohal deze winter in te zetten voor het vluchtelingenprobleem in Nederland. Na verder beraad door het bestuur is nu duidelijk geworden dat het concours niet door kan gaan. De wedstrijdonderdelen zijn verplaatst naar Hippisch Centrum Exloo.

“Als bestuur van de Stichting Ruitersport Noord Nederland zijn wij vorige week geconfronteerd met de mededeling dat de Eurohallen in Zuidbroek niet beschikbaar zijn voor de 59e editie van het IICH Groningen. Afgelopen week hebben wij onderzocht welke alternatieven er zijn om het concours toch doorgang te laten vinden”, aldus het bestuur van IICH Groningen.

Enorme domper

“Het IICH Groningen kenmerkt zich door een unieke sfeer en ambiance. Helaas zijn wij als bestuur tot de conclusie gekomen dat er op een dergelijke korte termijn geen geschikte alternatieve locatie is waar we een volwaardig IICH Groningen kunnen organiseren. Het spijt ons dan ook te moeten mededelen dat het IICH Groningen dit jaar wederom niet zal worden gehouden. Een enorme domper voor ons als bestuur, maar vooral voor de ruiters en het publiek.”

Hippisch Centrum Exloo

De concoursorganisatie van het IICH meldt verder: “Stichting Ruitersport Noord Nederland heeft als doel de paardensport te bevorderen in de breedste zin van het woord. We zijn dan ook blij te kunnen mededelen dat het Hippisch Centrum Exloo bereid is wedstrijdonderdelen die normaal gesproken verreden zouden worden op het IICH Groningen te organiseren. Daarmee is er voor ruiters en publiek wel de mogelijkheid te genieten van de ons zo geliefde paardensport in de periode rond kerst en nieuwjaar.”

Finale Dressuur Derby

“De Stichting Ruitersport Noord Nederland organiseert op woensdag 28 december de finale van de Dressuur Derby ook in het Hippisch Centrum Exloo. Ondanks deze enorme tegenslag geven wij als bestuur de moed niet op. We gaan de tijd nemen om ons voor te bereiden op 2023 en hopelijk kunnen we dan na drie jaren afwezigheid weer een uniek concours neerzetten.”