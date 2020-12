Del Mar Horse Park moet deuren sluiten, 70 paarden eind februari op straat

The 22nd DAA (District Agricultural Association) heeft zonder enige vooraankondiging het Del Mar Horse Park opdracht gegeven haar deuren te sluiten. Het Del Mar Horse Park organiseert jaarlijks een groot aantal wedstrijden, maar is ook de thuisbasis van een aantal trainers en rond de zeventig paarden.

Del Mar Horse Park organiseerde dit najaar een aantal wedstrijden en genereerde op die manier broodnodige inkomsten na de sluiting door het coronavirus afgelopen zomer. Onlangs viel het nieuws van The 22nd DAA rauw op het dak van het Horse Park.

Sluiting

Voor 2021 stonden er 35 wedstrijden op de planning, deze zijn allemaal afgelast. Daarnaast worden de trainers en gestalde paarden verzocht om vertrokken te zijn voor 1 maart. Door de sluiting verliezen veel mensen direct of indirect hun baan.

22nd DAA

The 22nd DAA wordt gerund door een door de gouverneur aangesteld bestuur en ontvangt weinig overheidsgeld. The 22nd DAA vertrouwt op serivce-inkomsten uit de twee faciliteiten die het bestuur zojuist sluiting heeft opgelegd. Naast het Horse Park moet namelijk ook het kermisterrein de deuren sluiten.

Geheimhouding

Door de geheimhouding, het gebrek aan transparantie en de economische onbekwaamheid vragen veel mensen zich af of dit een opmaat is om de faciliteiten te verkopen on de schatkist van Sarcramento te spekken.

Bron: RSF Post