Diepvriessperma Cumano enkel te koop bij Jos Lansink Horses

Met het nieuwe ICSI-seizoen voor de deur willen Jos Lansink Horses en Stoeterij Zangersheide fokkers die gebruik willen maken van het sperma van de hengst Cumano (Cassini x Landgraf) attenderen op het feit dat dit sperma enkel via Jos Lansink Horses gekocht kan worden.

Recent werd ontdekt dat frauduleuze sperma-handelaren sperma van de kloon van Cumano, Cumano Alpha Z, verkopen als zijnde Cumano. Jos Lansink Horses en Stoeterij Zangersheide hebben intussen de gepaste juridische procedures opgestart om deze fraude te bestrijden.

Diepvriessperma van de hengst Cumano voor OPU/ICSI is enkel te koop via Jos Lansink Horses, vers sperma van de hengst Cumano Alpha Z is beschikbaar via Stoeterij Zangersheide.

Bron: Persbericht