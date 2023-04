Dierenactivisten willen paardenrace Grand National blokkeren

De traditionele steeplechase Grand National wordt op 15 april dit jaar voor de 175ste keer verreden op de renbaan van Aintree in Engeland. Uit gelekte opnamen in de Britse krant The Mail on Sunday blijkt dat dierenactivisten de race willen verstoren door de renbaan te blokkeren. De ren is controversieel vanwege de ongelukken die er gebeuren. In 2022 kwamen twee paarden om.

De Grand National is een van de oudste en beroemdste paardenrennen ter wereld en wordt sinds 1839 verreden. Jaarlijks kijken honderden miljoenen mensen wereldwijd naar de ren. Dit enorme publiek is ook een van de redenen dat dierenactivisten van de Britse actiegroep Animal Rebellion hun pijlen op de race gericht hebben.

Undercover opnamen

De Britse krant Mail on Sunday ging undercover in de actiegroep en maakte in het geheim filmopnamen van een vergadering. Daarin wordt gesproken over het gebruik van ladders en draadknippers om over en door de hekken rondom de renbaan te komen. Ze willen zich daarna aan elkaar vast lijmen en als een menselijke blokkade de renbaan blokkeren.

Fatale ongevallen

De Britse krant The Guardian meldt dat 15 van de 875 paarden die sinds het jaar 2000 in de Grand National aan de start kwamen, een fatale verwonding hebben opgelopen in de race. Dat is 1 op de 58. De ongelukken vormen ook de reden dat dierenrechtactivisten zich vaak op dit evenement richten. De activisten zeggen hun actie te willen doorzetten ondanks het uitlekken van de plannen.

Archiefbeeld val bij Grand National. Foto: Frank Sorge / www.arnd.nl

Bronnen: Mail on Sunday / The Guardian