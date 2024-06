Dierenwelzijnsorganisaties willen pony’s als unicorn op kinderfeestjes verbieden

Meerdere dierenwelzijnsorganisaties willen dat pony's die verhuurd worden als unicorn op een kinderfeestje verbieden. De Dierenbescherming noemt het een 'bizarre business', maar de ponyverhuurders zien er zelf geen problemen in: "De pony's worden goed verzorgd".

Marina Versantvoort van Pony Stal Shadow heeft dertien pony’s en is vorige week begonnen met het aanbieden van kinderfeestjes met het thema unicorn. Voor 250 euro komt ze met één pony, versierd in de kleuren van de regenboog, langs op locatie. Kinderen mogen met de pony knuffelen en ermee op de foto. Er zijn meerdere mensen die pony’s op deze manier aanbieden. Een bedrijf uit Rotterdam vraagt zelfs 525 euro voor het eerste uur. Bij dit bedrijf worden krijgen de pony’s glitterschoentjes aan en bloemenkransen om.

Teveel stress

De Dierenbescherming liet aan RTL Nieuws weten dat zij niet achter dit idee staan. Ze vinden het een verdienmodel en willen dat er een einde komt aan dit soort verhuurpraktijken. “Elke keer op transport is weer een stressmoment voor een paard. Aankomen op een vreemde locatie, met drukke vreemde kinderen ook. Een paard kan zich niet uitspreken of die dit wel wil, signalen of een paard moe is zie je daarnaast snel over het hoofd.”

Niet verboden

Een woordvoerder van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn meldt dat het niet verboden is wat de verhuurders doen, zolang het dierenwelzijn niet wordt aangetast. “Je mag dieren volgens de wet gekke kleding aantrekken of bijvoorbeeld de haren van een pony verven als het geen gezondheidsproblemen oplevert en het dier dus niet beschadigt.”

Bron: RTL Nieuws