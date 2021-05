Digitale renpaarden lucratieve rage voor crypto-beleggers

Eén van de nieuwste rages in de kunstwereld zijn NFT's (non-fungible tokens). Dat zijn digitale kunstwerken die voorzien zijn van een unieke gecodeerde handtekening en bewaard worden op een block-chain. Ze worden vaak betaald met crypto-munten, onlangs ging een dergelijk setje data (een jpeg-bestand) voor 69 miljoen dollar over de toonbank. Een Australisch internetplatform heeft nu een hele renwereld opgezet met digitale paarden, digitale wedstrijden en zelfs digitale fokkerij. Sommige fans verdienen er inmiddels veel geld mee.

Op het Australische platform Zed Run vinden elk uur van de dag digitale paardenraces plaats. Als eigenaar van een digitaal paard kun je voor een klein bedrag meedoen. Er mogen maximaal 12 paarden per race deelnemen en de winnaar krijgt prijzengeld. “De renpaarden zijn wat we noemen ‘ademende NFT’s’ met elk een eigen uniek digitaal DNA” vertelt ontwerper Roman Tirone aan de New York Times. “Deze digitale renpaarden kunnen racen en je kan er ook mee fokken, ze geven bepaalde eigenschappen door. Een digitaal paard leeft op een algoritme en geen één is hetzelfde.”

Duurder dan levende paarden

De paarden worden gegenereerd door Zed Run zelf, die ze verkoopt aan enthousiaste kopers. Dit zijn meestal mensen die beleggen in cryptomunten. Sommige digitale renpaarden leveren inmiddels al meer op dan levende exemplaren. Eén speler verkocht onlangs zijn hele stal voor 252.000 dollar en één paard heeft al 125.000 dollar opgebracht. De verwachting is dat de prijzen nog verder zullen stijgen, naarmate meer beleggers mee gaan doen met deze nieuwe rage.

Kentucky Derby blijft echt

In de echte wereld wordt in de nacht van zaterdag op zondag de 147ste Kentucky Derby verreden. Want sommige dingen veranderen dan weer niet en draaien om echt gras en echte paarden. Er mogen ongeveer 50.000 toeschouwers bij de race aanwezig zijn (zonder covid-maatregelen waren dat er ongeveer drie keer zoveel).

Bron: New York Times / Horses.nl