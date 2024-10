Directeur Deense federatie met ziekteverlof

Vorig jaar gebeurde er veel (met name door de Helgstrand-affaire) rondom de Deense paardensportbond DRF, maar ook de afgelopen maanden verliepen tumultueus. Van een intern conflict met het bestuur, de schorsingen van Andreas Helgstrand en Carina Cassøe Krüth tot HKH Prinses Benedikte, die ervoor koos te stoppen als beschermvrouwe van DRF en veterinair adviseur Mette Uhldahl die ontslag nam, is er genoeg te doen geweest. Nu blijkt ook dat directeur Morten Schram Rodtwitt met ziekteverlof is.

Dat de directeur van de Deense bond met ziekteverlof is, bevestigt de voorzitter van DRF, Dan Boyter, aan Ridehesten. Boyter wil verder geen commentaar geven op het ziekteverlof of het verdere proces.

Morten Schram Rodtwitt trad in 2019 toe tot de Deense paardensportfederatie na twaalf jaar bij de Deense sportfederatie van Denemarken te hebben gediend. Hij heeft zowel ups als downs meegemaakt in de hippische bond, waar hij het gezicht van de federatie was. Hij wil de focus met name meer leggen op de verdere ontwikkeling in de nauwe samenwerking met ruiters, officials en de clubs.

Bron: Ridehesten